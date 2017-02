Roma, 24 feb. (askanews) - Oggi luci spente su molti monumenti in Italia e in Europa per l'edizione 2017 della campagna "Mi illumino di meno" per la sensibilizzazione sul risparmio energetico, ideata tredici anni fa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2.

Oggi, le luci esterne della sede centrale Acea di Piazzale Ostiense e parte di quelle interne (corridoi della sede, salone del pubblico, androne ingresso - tranne i servizi, stanze e pc per garantire la regolare attività lavorativa ) si spegneranno - afefrma Acea - come in molte aziende, piazze e monumenti italiani ed europei dalle ore 18.30 alle ore 19.00, per condividere un gesto simbolico contro lo spreco di risorse energetiche.

Il contributo di Acea all'iniziativa vedrà inoltre lo spegnimento di alcuni luoghi simbolo della città, come il Colosseo, il Campidoglio e piazza Mazzini.