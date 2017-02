Roma, 22 feb. (askanews) - Condannare a 6 anni di reclusione perché l'imputato Gabriele Paolini avrebbe avuto nel 2013 rapporti sessuali con tre minorenni in cambio di denaro e regali di vario genere. E' questa la richiesta fatta dalla Procura di Roma ai giudici della V sezione penale del tribunale capitolino nel processo al noto disturbatore televisivo. La sentenza è attesa entro la primavera.

Il pm Claudia Terracina oggi ha sottolineato tra l'altro come per superare le resistenze dei tre minorenni Paolini abbia corrisposto somme di denaro convincendoli anche a filmare i rapporti sessuali. Per i fatti contestati nel novembre del 2013 Paolini finì in carcere e tornò libero dopo qualche mese ma con l'obbligo di portare il braccialetto elettronico.

"Nelle sue richieste, il pm non ha tenuto conto che i tre ragazzi hanno sempre escluso la sussistenza dell'articolo 600 ter cioe' quello di avere fatto prostituzione minorile. Loro non si sono mai prostituti", hanno detto gli avvocati Lorenzo Lamarca e Massimiliano Kornmuller, che assistono Paolini.