Roma, 22 feb. (askanews) - "In un panorama sanitario nazionale che va sempre piu' in frantumi, nella regione Lazio si indicono concorsi e si stipulano contratti a tempo indeterminato per il ruolo sanitario, ponendo tra i requisiti concorsuali la clausola 'non obiettori', distintivo discriminatorio aggiuntivo assolutamente inaccettabile".

Ad affermarlo, in una nota, e' Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, il quale aggiunge: "L'Associazione Medici Cattolici apprezza il parere del ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha affermato che "non e' possibile reclutare personale sanitario con contratti a tempo indeterminato, ponendo il requisito 'non obiettore': modalita' discriminatoria di reclutamento del personale, atteso che la legge prevede di cambiare idea nel corso della carriera lavorativa"".

"E' assolutamente intollerabile l'arroganza di politici e coordinatori sanitari e il pressapochismo violento con il quale irrompano nel mondo della salute. Il management sanitario e le organizzazioni negative non possono ottemperare le loro esigenze applicando clausole contrattuali di "coercizione delle coscienze" a tempo interminato, tra l'altro minacciando licenziamenti per inadempienze contrattuali e studiando bandi per selezioni blindate. Bandi studiati bene al fine di evitare che i medici una volta assunti possano diventare obiettori di coscienza", sottolinea Boscia.

"Nella dilagante disoccupazione medica e nella disperazione che affligge il mondo dei giovani medici disoccupati, questa discriminazione appare come una spinta inaccettabile ad appannare le coscienze e ad accettare contratti per bisogno economico di sopravvivenza. I medici cattolici di fronte a queste cosiddette assunzioni fidelizzate dirette a "determinare le interruzioni di gravidanza" percepiscono e condannano tali atteggiamenti discriminatori nel reclutamento del personale, giudicandoli ingiustamente punitivi per la folta schiera dei medici in attesa di sistemazione lavorativa", si legge ancora nella nota. (Segue)