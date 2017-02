"Chi parla di ritiro del bando non conosce la situazione"

Roma, 23 feb. (askanews) - Sulla questione dei medici non obiettori assunti la Fp Cgil Roma e Lazio non ha dubbi: "Si deve applicare il modello San Camillo in tutta la regione".

"Il dibattito scatenato dalle assunzioni per soli ginecologi non obiettori al San Camillo Forlanini di Roma ci lascia esterrefatti, perché basato su un approccio oscurantista e privo di attinenza con la realtà", dichiara il sindacato, aggiungendo: "Per questo riteniamo che sia giusto continuare nella strada perseguita dalla Regione Lazio e da noi indicata per anni".

E "tra le repliche ci sconcerta quella dell'Ordine dei Medici di Roma, che evidentemente ha poco a cuore la sofferenza dei ginecologi non obiettori, esposti a un burn-out e a uno stress da lavoro pesantissimo. Sono pochissimi, rinunciano alla carriera e sono quasi esclusivamente impegnati nelle interruzioni di gravidanza, incastrati in una catena di montaggio agghiacciante. Noi pensiamo sia giusto tutelare loro e le donne, vittime di un sistema che ha abbandonato la propria mission": Natale Di Cola, segretario generale della Fp Cgil Roma e Lazio, torna così a difendere la scelta della Regione Lazio. "Prima di parlare - aggiunge il sindacalista - vorremmo che il disastro in atto fosse chiaro a tutti".

Il sindacato ricorda che "i dati della Regione Lazio parlano di un sistema che tra l'indebolimento pesante della rete dei consultori, la difficoltà di accesso all'RU (la cosiddetta pillola abortiva), la mancanza di copertura del servizio in vasti territori, l'esplosione dell'obiezione di coscienza e l'aumento degli aborti di urgenza di fatto non permette l'applicazione la legge 194 e non garantisce alle donne il diritto di scelta".(Segue)