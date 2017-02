Roma, 23 feb. (askanews) - "Ho lasciato mio figlio in una classe con una maestra che da sola doveva badare a 40 bambini". "Quando ho portato mia figlia a scuola, è stata una bidella ad accoglierla". Si sfogano così i genitori dei bambini della scuola dell'Infanzia 'Alessandro Marcucci', a pochi passi da via del Pigneto, nel V municipio di Roma, dove questa mattina erano presenti soltanto due insegnanti. E di supplenti neanche l'ombra. I bambini, una sessantina, tutti tra i 3 e i 5 anni, in genere divisi in quattro sezioni, oggi sono stati accorpati solo in due classi. Risultato? Oltre trenta bambini per insegnante con i bidelli - due - a dare una mano.

Ma quanto accaduto in questo piccolo plesso al Pigneto, non è una novità e soprattutto non è un caso isolato. I genitori, su tutte le furie, hanno tempestato di telefonate l'ufficio coordinamento e gestione degli insegnanti della scuola dell'infanzia del V municipio e la responsabile, la dottoressa Paola Biuso, ha fatto il resoconto di una situazione "drammatica". "Questa mattina - ha spiegato ai genitori che hanno telefonato in Municipio - abbiamo in tutto il Municipio 19 sezioni scoperte e una sola supplente a disposizione. Le graduatorie del 2007 sono chiuse e non ci sono abbastanza supplenti. Sono mesi che solleviamo il problema al dipartimento competente, ci hanno risposto che è in arrivo un nuovo bando, ma di sicuro non arriverà nei tempi necessari a risolvere l'emergenza".

Occorrerebbe insomma una soluzione 'ponte' fino al nuovo concorso che tamponi un'emergenza giornaliera. Nel frattempo i genitori stanno preparando una raccolta firme per far partire delle diffide a vari livelli.