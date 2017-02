Roma, 22 feb. (askanews) - Tutto pronto a Roma per la prima edizione del Salone del Prodotto Tipico. Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio, il Salone delle Fontane dell'Eur accoglierà infatti alcuni dei migliori prodotti dei territori d'Italia. Saranno oltre 120 gli espositori presenti per un "tour" lungo lo Stivale che si annuncia ricco di gusto e di sorprese. Un paniere ricolmo di formaggi, salumi, conserve e molte altre "chicche" gastronomiche, come, solo per citarne alcune, la Bottarga di Cabras, la Tiella di Gaeta o il ragù di chiocciole toscane. Non mancheranno all'appello i più profumati extravergine della Penisola e ovviamente i vini, fiore all'occhiello della produzione agroalimentare tricolore. Tutti i prodotti potranno essere degustati liberamente ed eccezionalmente acquistati in loco.

I visitatori più curiosi e appassionati potranno inoltre prendere parte - gratuitamente e su prenotazione - a laboratori, degustazioni guidate e show cooking. L'offerta del Salone del Prodotto Tipico sarà arricchita dalle proposte di ospitalità e dai percorsi agrituristici del Salone del Turismo Rurale, dando così una panoramica completa delle eccellenze del Made in Italy.