Roma, 9 feb. (askanews) - Torna nella Capitale, dopo l'anteprima milanse, l'edizione nazionale di "I Migliori Vini Italiani", la manifestazione dedicata al mondo del vino ideata da Luca Maroni che vede la partecipazione di oltre 100 espositori e più di 600 etichette. In programma presso il Salone delle Fontane dell'Eur, da giovedì 16 a domenica 19 febbraio, l'edizione 2017 si inaugura con la consueta consegna dei riconoscimenti alle più importanti aziende vitivinicole italiane. Durante le quattro giornate, i visitatori potranno scoprire attraverso il suggestivo percorso ideato, le migliori etichette della produzione italiana proposte in libera degustazione. Deliziosi assaggi di specialità gastronomiche di accreditate aziende food Made in Italy arricchiranno le degustazioni. Tra le novità di questa edizione 2017, la presenza di due aziende vitivinicole dalla Russia: dalla Crimea le cantine Alma Valley e Valeri Zaharin.

In programma diversi altri eventi collaterali, tra cui i Wine Tasting, laboratori di degustazione a cura di Luca Maroni e in collaborazione con l'Associazione Gruppo SILIS (Lingua dei Segni Italiana LIS), incentrati sulla sua metodologia di analisi sensoriale, durante i quali il pubblico di appassionati potrà scoprire le caratteristiche organolettiche di circa 10 vini di aziende presenti alla manifestazione (l'accesso ai laboratori è incluso nel costo del biglietto, fino ad esaurimento posti e previa prenotazione sul sito www.imiglioriviniitaliani.com).

Altra novità di quest'anno, Sentori Di-Vini: degustazioni guidate di vini e sentori condotte da Luca Maroni e Ambra e Giorgia Martone del LabSolue in un originale gioco di squadra e rimandi, un inedito confronto alla scoperta dei paesaggi olfattivi della natura e del vino. Legni, Fiori, Frutti e le mille combinazioni possibili di eco olfattive nel vino, introdotte e poeticamente commentate da Luca Maroni e dai due nasi.