Roma, 15 gen. (askanews) - A causa dell'allerta meteo che si protrarrà fino a domani la Protezione Civile di Roma Capitale, in sinergia con l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, ha messo in campo un apposito piano per fronteggiare eventuali emergenze. Il territorio capitolino sarà quindi supportato dall'impiego di più persone e mezzi - quali 6 cesti elevatori, 2 camion caricatore, una pala meccanica e diversi furgoni -, dislocati nei punti nevralgici della città.

A Roma Nord ci sono 5 persone con cesto elevatore e furgoni; a Roma Sud-Est (presso il GRA) 10 persone con 2 cestelli, 3 furgoni, 1 camion caricatore; Roma Centro (San Sisto) 7 persone con 2 cestelli e 2 furgoni; a Villa Pamphili 12 persone con cestello, furgoni, camion caricatore e pala meccanica.

In una nota si spiega che per fronteggiare ogni genere di criticità improvvisa è stata, inoltre, allertata la squadra in reperibilità. Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o di interventi è possibile contattare la Sala Operativa h24 dell'ufficio extradipartimentale Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.