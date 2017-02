Roma, 24 feb. (askanews) - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato questa mattina l'accordo per la realizzazione del progetto di inclusione sociale nel X Municipio, "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità" che prevede l'apertura di una palestra nei locali sequestrati dal Tribunale di Roma all'imprenditore Balini. Tra i firmatari, oltre alla Regione Lazio, il Tribunale di Roma, rappresentato dal Presidente Francesco Monastero e dal Presidente della Sezione Misure di Prevenzione Guglielmo Muntoni, e l'Asilo Savoia, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza individuata come soggetto attuatore del progetto.

Donato Pezzuto, amministratore giudiziario del Porto Turistico di Roma ha dichiarato: "Stiamo imprimendo al Porto Turistico di Roma un cambio di passo, con un lavoro chirurgico di pulizia dell'illegalità, tutelando l'occupazione e rendendolo appetibile a nuovi investimenti. Uno degli elementi di rilancio è lo sport. Questo è un luogo privo di barriere architettoniche in cui poter organizzare eventi dedicati a tutti. E poi arte e cultura: lo scopo è restituire alla collettività quello che è un bene comune. Presenteremo nelle prossime settimane il piano di rilancio".

E sull'accordo per la realizzazione del progetto "sembrava un sogno qualche mese fa, ma oggi siamo riusciti a realizzarlo. Grazie al presidente Zingaretti e al giudice Muntoni, che con tenacia hanno consentito di mettere in atto questo progetto. Siamo ancora nella fase del sequestro preventivo, predisposto a luglio dello scorso anno. L'iniziativa dimostra che se si riesce a innescare un circuito virtuoso, qualcosa di buono nei temi del contrasto alla criminalità organizzata si può fare. Questo di oggi è un risultato concreto a soli sette mesi dal sequestro. L'obiettivo finale è il reinserimento dei beni confiscati in un circuito di legalità", ha concluso Pezzuto.