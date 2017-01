Roma, 25 gen. (askanews) - Letture animate e interattive per riscoprire i classici della letteratura per l'infanzia attraverso improvvisazione teatrale e tecnologia. E' la proposta del Museo dei bambini di Roma con "Leggo e Invento", progetto ideato da Explora in collaborazione con la Compagnia teatrale I Bugiardini, finanziato dalla Regione Lazio che sostiene le attività e le iniziative di promozione e valorizzazione del libro e della lettura che si svolgono nel territorio.

"Leggo e Invento" è un ciclo gratuito di 16 letture animate ed interattive dedicate ai bambini in età pre-scolare (3-6 anni), scolare (6-10 anni) e ai loro genitori, e nasce per avvicinare e sensibilizzare i bambini alla lettura per l'infanzia, da riscoprire e rielaborare attraverso l'improvvisazione teatrale e l'uso della tecnologia attraverso linguaggi di programmazione di base e strumenti informatici.

"Il desiderio di proporre ai bambini un progetto coerente con la contemporaneità è stato il nostro primo obiettivo: la lettura in giovane età attiva nel bambino la partecipazione alle future attività culturali. A quest'esperienza è altrettanto necessario abbinare uno strumento in linea con la modernità e con la tecnologia" afferma Alessia Bello, responsabile della didattica di Explora. "Il Museo Explora è da sempre impegnato nell'applicazione della metodologia didattica del learning by doing, che individua nell'esperienza giocata l'apprendimento informale: coniugare principi scientifico-tecnologici alla lettura dei classici, rielaborandoli in chiave teatrale, fa del progetto un unicum molto prezioso."

Otto i testi della letteratura per l'infanzia proposti durante gli incontri nel bookshop di Explora, diversi per fasce di età. Con "Leggo, invento e programmo", i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni potranno scoprire come creare una storia e far vivere al protagonista avventure sempre nuove tra luoghi incantati e personaggi da fiaba (primo appuntamento l'11 febbraio, poi 11 marzo, 8 aprile e 13 maggio). Per la fascia 6-10 anni "IMPRObabili letture animate" per reinventare una storia con l'uso di moderne tecnologie di animazione, stimolati da giochi d'improvvisazione teatrale (primo incontro il 25 febbraio, poi 25 marzo, 22 aprile e 27 maggio).

Explora, museo dei bambini di Roma è un museo privato e non profit, basato sul modello dei musei didattici internazionali per bambini in cui i più piccoli possono osservare, toccare, scoprire, in piena autonomia attraverso gioco e socialità. Nel museo è possibile avvicinarsi e scoprire scienza, ambiente, alimentazione, ingegneria, robotica, matematica, sviluppo sostenibile e soprattutto cooperazione e interazione grazie a nuove metodologie didattiche con le quali si lascia al bambino la possibilità di imparare attraverso il fare, coniugando così divertimento e sperimentazione.