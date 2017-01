Roma, 10 gen. (askanews) - E' corsa contro il tempo per definire il progetto finale di mediazione tra il Campidoglio, la As Roma e i costruttori, del nuovo Stadio di Tor di Valle prima della Conferenza dei servizi convocata per giovedì. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato stasera in Campidoglio, insieme all'assessore allo sport Daniele Frongia, l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini per riportare loro gli esiti dell'incontro di questa mattina con i proponenti, cui hanno partecipato anche il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito e il vicesindaco Luca Bergamo. Berdini era infatti impegnato in quelle ore, tra il quartiere Ostiense e la Questura, a trovare una soluzione abitativa alternativa per gli occupanti del centro sociale Alexis, sgomberati mentre era in corso un iter di recupero abitativo concordato con il presidente M5S dell'VIII Municipio Paolo Pace. La riunione Raggi-Berdini, per combinazione ha portato allo slittamento di un incontro convocato dalla sindaca nel tardo pomeriggio con i consiglieri M5S per tentare di ricomporre la rottura avvenuta proprio nel Municipio VIII tra lo stesso Pace e la sua maggioranza che rischia di portare il minisindaco alla sfiducia e, in estrema ratio, al commissariamento del Municipio che preoccupa la prima cittadina.

Dopo le tensioni dei mesi scorsi in Giunta sul progetto dello Stadio tra Berdini e Raggi, la sindaca ha concordato con il titolare dell'Urbanistica l'obiettivo di ottenere dalla Conferenza dei servizi, che chiuderà i lavori entro il 6 febbraio, una sforbiciata alle cubature di circa il 20% e la riduzione dell'altezza di due delle tre torri disegnate dall'archistar Daniel Liberskind a cornice del nuovo anfiteatro. Così, però, diminuirebbero per compensazione anche le opere pubbliche previste, a partire dal prolungamento della linea metro B. Resterebbe a carico dell'As Roma la stazione di Tor di Valle e una nuova fornitura di treni, ma in ogni caso l'equilibrio resterebbe complesso. Secondo l'opposizione capitolina, infatti "il taglio di cubature, circa 200mila metri cubi, da loro preventivato sullo stadio, può avvenire solo se il progetto ricomincia da capo - spiega il consigliere Pd Marco Palumbo -. La conferenza dei servizi scade il prossimo 6 febbraio: o si approva il progetto così come è (con possibili minime riduzioni di cubatura) oppure si ricomincia da capo. In quest'ultimo caso si dovrebbe ripartire dalla delibera di interesse pubblico che dovrebbe essere rivotata dal Consiglio comunale", aggiunge.

"Nessuno si è ancora degnato di riferire sui reali intendimenti dell'amministrazione nella sede più pertinente nonché istituzionale che è quella della commissione Urbanistica. Non è chiaro peraltro se a riferire, spero al più presto, dovrà essere l'assessore Berdini o l'assessore allo sport Daniele Frongia o la Sindaca stessa", gli ha fatto eco il collega Pd Giulio Pelonzi, membro della commissione Urbanistica.

Da parte di società e costruttori, tuttavia, c'è l'intenzione di chiudere la partita il prima possibile: il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, al termine dell'incontro con Raggi, ha spiegato che la società sta valutando "cosa si può migliorare anche in riduzione" nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dei tempi della Conferenza. D'altro canto, stando ai dati finanziari pubblicati proprio oggi da La Verità di Maurizio Belpietro, Parnasi sarebbe il primo debitore di Unicredit, con un'esposizione da ben 650 milioni di debiti che renderebbe urgente lo sblocco del progetto di Tor di Valle. Anche Raggi, infine, potrebbe dimostrare al leader del M5S Beppe Grillo di riuscire a portare a casa quel "si" cui lui tiene tanto e su cui punta per dimostrare la capacità amministrativa del movimento, dal locale fino a Palazzo Chigi, dopo la lunga serie di problemi politici degli ultimi mesi.