Roma, 23 dic. (askanews) - A Roma la Giunta Raggi porta a casa un piano "B" per il Concertone di Capodanno sfumato. Romani e turisti avranno un evento di piazza al Circo Massimo dove farsi gli auguri e brindare dalle 22:30 come è tradizione. Ma appena è stata messa una pezza a questa empasse, rischia di scucirsi un'altra toppa in Campidoglio, fondamentale per la tenuta dei conti della capitale. Il Mef, infatti, ha concesso al Comune di Roma 137 milioni di euro di spazi di finanza pubblica relativi al 2016 con i quali coprire i debiti fuori bilancio del Comune. Una parte di questi fondi, però, tornerà nelle casse dello Stato perché non è verosimile che si riuscirà a certificare vecchie fatture, lavori non pagati, fornitori che aspettano e altri impegni non onorati negli anni precedenti con tutta la documentazione necessaria, inserirli in delibere di Giunta e votarli in Assemblea prima del 31 dicembre, termine ultimo per vederli riconosciuti.

Oggi pomeriggio la Commissione capitolina Bilancio ha affrontato le prime 17 delibere, potendone approvare solo 16 per un importo complessivo di appena 2,8 milioni, perché una risultava incompleta. Il parere della Commissione è obbligatorio prima dell'esame delle delibere in Assemblea Capitolina, e per votarne il più possibile la Commissione si è riconvocata già dal pomeriggio del 27 dicembre. L'Aula Giulio Cesare dal 28 dicembre e fino a Capodanno lavorerà in permanenza per esaminare più delibere possibili prima del termine di legge, considerando che quelle più consistenti, come un provvedimento da 45-46 milioni su debiti di Atac, arriveranno probabilmente sul fil di lana. La Giunta Raggi, inoltre, deve lavorare altrettanto duramente per portare fuori dalle secche il bilancio previsionale del Comune 2017-2019 bocciato dall'Oref. Si è scelto, per vararlo entro il 28 febbraio come nel termini di legge, di non rifarlo da capo, ma di emendare la delibera, sottoponendo all'Oref i soli cambiamenti, e portarla successivamente subito in Aula, così da non doverlo sottoporre nuovamente al parere dei Municipi e delle Commissioni.

(Segue)