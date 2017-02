Roma, Berdini lascia e accusa. Raggi: "Solo polemiche, avanti"

Roma, 14 feb. (askanews) - Dopo il voto di tutti i gruppi in Assemblea capitolina per un'azione straordinaria contro il degrado del rione Esquilino, la maggioranza a cinque stelle comincia a discutere animatamente e si rinchiude nella Sala delle Bandiere. E' un copione già visto, ma che il confronto sia serio lo dimostra che alcuni consiglieri che se n'erano andati tornino sui propri passi e raggiungano il gruppo dopo una maratona d'aula di oltre sei ore.

Ormai lo strappo si aspettava a ore, e alla fine è arrivato. Berdini lascia la Giunta di Virginia Raggi, e lo fa da assessore, facendo spedire dal Dipartimento una nota ufficiale, con tanto di carta intestata di Roma Capitale a un selezionato indirizzario di referenti. Un atto in cui scioglie unilateralmente la "riserva" con cui Raggi voleva portarlo fino all'atto finale dello Stadio di Tor di Valle. Lo metteva di fronte al fatto che senza di lui, con l'approccio di compromesso con società e costruttori garantito dal vicesindaco Luca Bergamo e dall'avvocato genovese Luca Lanzalone, la maggioranza del "no" alle Olimpiadi potesse cambiare profilo. Poteva diventare quella che, sub minima condicione, rispondeva con un sorriso e un sì all'hashtag del capitano Totti #famostostadio.

Il pomeriggio si era aperto con Luca Parnasi, la "punta" dei costruttori dello Stadio, e l'ad della Roma Mauro Baldissoni, che lasciavano il Campidoglio per la prima volta con un vero sorriso in faccia, consapevoli che con quel 25% trattabile di sforbiciata alle Torri e qualche risparmio sulle opere pubbliche il più fosse ormai fatto. Il vicesindaco Bergamo aveva recepito la proposta dei costruttori come una "piacevole novità" per la Giunta Raggi, e tutto lasciava pensare per il meglio, a parte il tempo, visto che in due settimane a questo punto si dovrebbe predisporre sia la variante urbanistica, sia, probabilmente, la delibera di pubblica utilità. Tutto possibile, sulla carta, visto che in Regione sembra poterci essere una buona accoglienza, in Conferenza dei servizi, a una soluzione che tenga insieme gli interessi di Roma e la sua squadra. Per Berdini, esautorato e smentito, la misura è colma: spedisce la mail dell'addio che in Campidoglio non aspettano. Non ne sanno nulla. La ricevono a mezzo stampa.

"Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa, l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma" è la considerazione amara dell'Urbanista: "Era mia intenzione servire la città - scrive l'urbanista - mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro", conclude. E' deluso e stanco, Berdini, per questa Giunta cui aveva risposto sì alla politica per la prima volta nella sua vita, che diveva coronare il suo sogno di una città nitida, ben disegnata, senza compromessi, ma che nella sua analisi si piega ai soliti interessi.

Una Giunta che ha causato i propri stessi problemi fin dal primo momento, e che ora è giusto lasciare al proprio destino. In città, è certo, qualcuno non capirà la mossa dello Stadio. Anzi: sarà disponibile a perdonargli lo scivolone nel pettegolezzo, che rimpiange, apprezzando la sua coerenza. Raggi riprende le deleghe e tira dritto: "Adesso basta. Abbiamo anche sorvolato su pettegolezzi da bar. Prendiamo atto che l'assessore preferisce fare polemiche, piuttosto che lavorare. Noi andiamo avanti", dichiara. Ma il finale è già visto. E da domani in Campidoglio si ricomincia dal totonomine.