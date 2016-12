Roma, 22 dic. (askanews) - "Vi sfido a partecipare alla nostra festa del primo gennaio sui ponti di Roma. Sarà una cosa organizzata per la prima volta, durerà da 18 a 24 ore. Sarà molto bella". Così la sindaca Virginia Raggi, rispondendo un po' stizzita a margine di un evento del Centro d'accoglienza Ceis, cui partecipava anche Gianni Letta, a chi le chedeva conto dell'ultimo scivolone della sua Giunta: l'annullamento dopo vent'anni del Concertone di Capodanno. All'avviso di gara aveva risposto un solo organizzatore, che avrebbe portato con se' gli sponsor per realizzare l'evento. All'ultimo minuto, in coincidenza con le ultime traversie di Giunta, almeno due sponsor si sarebbero tirati indietro. A chi le chiedeva se gli sponsor non avessero voluto mettere la faccia sui suoi guai, ha risposto: "Si sono ritirati per ragioni loro, noi stiamo organizzando una festa molto grande".

In realtà il suo assessore all'Urbanistoca Paolo Berdini ammette: "Roma è una città sull'orlo del fallimento, per questo gli sponsor fuggono via". Anche il vicesindaco Luca Bergamo, ideatore dell'iniziativa, difende a spada tratta la scelta di investire tutto sul primo gennaio: "La decisione principale dell'amministrazione è dare un segno nuovo ai festeggiamenti per il nuovo anno - ha spiegato in un lungo comunicato. Stiamo lavorando per estendere alla serata del 31 dicembre lo spirito dell'iniziativa che animerà la giornata del primo gennaio 2017". Ma il gruppo consiliare del Pd obietta che per i romani, oltre al fatto che perdere una tradizione consolidata è difficile, pure volendo sarà difficile partecipare visto che Atac bloccherà metro e bus alle 2 di notte, e fino alle 8.00 nessun mezzo si muoverà. Anche tra i vigili urbani off the records si mugugna: ponti da controllare in pieno allarme terrorismo in tutta Europa, un'iniziativa che bloccherà tutto il centro proprio quando i romani tornano a casa dai veglioni, per continuare a bloccarla nel corso del giorno quando si riversano proprio al centro per la tradizionale passeggiata.

