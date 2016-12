Roma, 30 dic. (askanews) - "Non chiediamo la luna, chiediamo solo il tempo che è stato dato alle altre amministrazioni". La sindaca di Roma Virginia Raggi riceve i giornalisti nella Piccola protomoteca capitolina per un brindisi di buon anno. Uno scambio frugale con un piccolo tavolo azzurro, panettone, pandoro e prosecco valdobbianese.

La prima cittadina arriva accompagnata dall'ufficio stampa, stringe le mani dei cronisti che incontra con lo sguardo "non mi ricordo di tutti", si schermisce, ma non si sottrae dall'ingaggiare alcuni scambi con le "firme" che incontra.

"Non ho visto una città in ginocchio dopo Natale, anche se le criticità ci sono", spiega la sindaca. A chi le chiede quali saranno i tempi che immagina per vedere i primi risultati del suo lavoro spiega: "A un anno dalle elezioni, dobbiamo invertire la rotta ma io non ho la bacchetta magica. Cambiamo piccole cose, un po' per volta".

Dopo una foto di gruppo, e il brindisi con il vicesindaco Luca Bergamo e il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, che stappano e offrono da bere, la sindaca condivide il suo augurio: "Sono certa che il 2017 sarà un anno pieno e sono certa che faremo grandi cose e vi chiedo di aiutarci a raccontarle. Noi siamo pronti a fare voi credo siate pronti a raccontare" sottolinea la sindaca. Sembrano lontane le tensioni, i giorni dell'assedio, delle risposte offensive rivolte alla stampa.

"Auspico che Roma continui questi cambiamenti che abbiamo intrapreso", conclude Raggi. Auspicio quantoma condiviso.