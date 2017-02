Roma, 10 feb. (askanews) - "Bene la riduzione dei tempi per il riconoscimento del diritto all'asilo e di quelli per il ricorso in caso di diniego del permesso di soggiorno. Positiva è anche la valutazione dei sindaci rispetto alla previsione che i migranti in prima accoglienza contribuiscano e si integrino nella comunità prestando attività di volontariato per pubblica utilità". Così il presidente dell'Anci Antonio Decaro ha commentato il pacchetto di misure adottate dal Consiglio dei ministri sull'immigrazione e sul quale l'associazione dei Comuni ha in questi mesi a lungo interloquito con il ministro dell'Interno. "La gestione efficace dei flussi - ha concluso Decaro - passa necessariamente da un'alleanza forte tra governo e amministratori locali".