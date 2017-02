Roma, 9 feb. (askanews) - Il Governo e le Regioni hanno raggiunto una intesa sui tagli per 2,7 miliardi di euro contenuti nella Legge di stabilità. Il provvedimento ha così incassato il semaforo verde della Conferenza Stato-Regioni che è stata riconvocata questa sera, in seduta straordinaria, solo per licenziare questo parere. L'accordo riguarda le Regioni a statuto ordinario, mentre per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, così come ha sottolineato il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa, uscendo dalla riunione, "si procederà con patti bilaterali per definire le questioni che sono ancora in sospeso".