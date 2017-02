L'Anci vara il piano anticorruzione. Decaro: impegno mantenuto

Roma, 3 feb. (askanews) - "Una gestione improntata alla massima trasparenza, il più valido antidoto alla corruzione, era il primo obiettivo che mi promettevo di centrare. Ora, a pochi mesi da quell'impegno assunto in occasione della mia elezione, l'Anci si dota di uno strumento fondamentale". Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commenta così l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza da parte dell'Associazione dei Comuni. Un piano che contiene significative innovazioni rispetto al quadro legislativo di riferimento. E sul quale potrà vigilare di fatto ciascun dipendente, grazie al sistema informatico in grado di garantire l'anonimato delle segnalazioni di potenziali illeciti, che sarà a breve lanciato.

