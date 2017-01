Roma, 16 gen. (askanews) - Hanno funzionato gli appelli a donare sangue, con le carenze registrate la settimana scorsa che, almeno per il momento, sono rientrate in quasi tutte le regioni. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità, in base ai dati, aggiornati alle 12 di oggi, del Centro Nazionale Sangue, secondo cui mancano ora negli ospedali 600 unità di globuli rossi in tutta Italia, contro le oltre 2600 della scorsa settimana. Dalla bacheca predisposta dal Cns le uniche regioni che hanno fatto richiesta rispetto alle dieci dei giorni scorsi sono Toscana, Marche e Abruzzo, con carenze fra le 100 e le 150 unità, mentre il Lazio, che nei giorni scorsi era di gran lunga la regione più deficitaria, non ha denunciato carenze. (Segue)