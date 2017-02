Roma, 23 feb. (askanews) - La Conferenza Unificata ha raggiunto un accordo sulla ripartizione dei 3 miliardi di euro, il cosiddetto "fondone", previsto per Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni nella legge di bilancio. "Ci sono luci e ombre - commenta il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro -. E' positivo che la manovra non preveda tagli nei trasferimenti, come già nel 2016, e che si recuperino progressivamente risorse su cui l'Anci ha dato battaglia, come i 300 milioni di ristoro per la penalizzazione ingiustificata subita dai Comuni a seguito dell'errata quantificazione, da parte del Mef, delle risorse dovute nel passaggio tra Ici e Imu. È invece preoccupante la continua riduzione della compensazione relativa alla cambiamento di regime fiscale tra Imu e Tasi che interessa 1.800 Comuni, quantificata in 300 milioni, un importo ancora largamente inferiore sia a quanto gli enti devono recuperare (480 milioni secondo le stime), sia rispetto al riconoscimento del 2016 (390 milioni). Ed è insoddisfacente il riconoscimento di 300 milioni in 30 anni per saldare il debito che lo Stato ha nei confronti dei Comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, che, grazie a una nostra battaglia, sono ora in capo a Roma e non più agli enti locali. Quel debito, riconosciuto anche dal ministero della Giustizia, ammonta a 650 milioni fino al 2015. L'offerta di 300 milioni in 30 anni per chiudere il contenzioso davanti ai giudici amministrativi è una proposta debole, destinata a essere rispedita al mittente".(Segue)