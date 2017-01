Roma, 18 gen. (askanews) - Dal settembre 2016 allo scorso 8 gennaio, sono 63 i casi gravi di influenza confermata, 8 dei quali deceduti, riportati al sistema di sorveglianza nazionale da 10 Regioni e Province Autonome. Dati che risultano raddoppiati rispetto a quelli registrati fino all'ultima settimana di dicembre 2016 (31 casi gravi di influenza confermata, 4 dei quali deceduti). Lo riferisce il primo numero per la stagione influenzale 2016-2017 di FluNews, il bollettino settimanale che integra i risultati di differenti sistemi di sorveglianza.

L'età mediana dei casi segnalati è di 71 anni, l'83% dei casi gravi e il 100% dei decessi segnalati presenta almeno una patologia cronica preesistente. Nella maggior parte dei casi gravi è stato isolato il virus A/H3N2 (58,2%), seguito dal virus A/H1N1pdm09 (7,2%) e dal virus B (3,6%). Ad oggi, a differenza delle edizioni passate, il documento riporta solamente le informazioni relative alla sorveglianza speciale (attiva dalla stagione 2009/2010) sul monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza confermata. Nonostante i dati riportati rientrino nell'atteso,- vi si legge - gli anziani (che sono più a rischio di complicanze) devono necessariamente, se non vaccinati, mettere in atto misure di protezione individuale utili per ridurre la trasmissione del virus dell'influenza (lavare spesso le mani, evitare il contatto con persone che presentano sintomi di sindrome-simil-influenzale, ecc).