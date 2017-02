Roma, 12 feb. (askanews) - "L'alta pressione, in progressivo rinforzo sul nostro Paese, sta favorendo un tempo per lo più stabile anche se, in questa domenica, il cielo si presenterà spesso nuvoloso. Ci saranno poche piogge per lo più confinate al Nordovest tra Liguria e Piemonte, e sulla bassa Calabria ionica, mentre le schiarite più ampie - spiegano i meteorologi di Meteo.it - riguarderanno parte del Nordest, del settore tirrenico e del Sud, con temperature pomeridiane lievemente al di sopra delle medie stagionali al Centrosud. Aspetto importante di queste ore è il vento di Scirocco in rinforzo sui mari di Ponente, che localmente saranno molto mossi. La prossima settimana il graduale rinforzo dell'alta pressione porterà un ulteriore miglioramento del tempo: lunedì e martedì saranno giornate caratterizzate dalla presenza di molte nubi con qualche locale pioviggine, ma da mercoledì il sole tornerà protagonista in quasi tutta Italia. Il lato negativo della stabilità atmosferica si manifesterà con il ritorno di qualche nebbia in pianura e nelle valli del Centronord durante le ore notturne e mattutine".

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest con deboli piogge o pioviggini su Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; qualche fiocco di neve mediamente oltre 900-1200 metri sulle Alpi Occidentali e sull'Appennino Ligure di Ponente. Nel resto d'Italia nuvolosità irregolare, più diffusa al Nord e sul medio-alto adriatico, con spazi di cielo sereno più ampi nel corso della giornata sul medio-basso versante tirrenico, al Sud e sulla Sicilia. Tra sera e notte non si escludono locali deboli piogge o pioviggini su Sardegna sud-orientale, Calabria meridionale e nordest Sicilia. Temperature massime per lo più stazionarie o in lieve aumento. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo al largo del Mar Tirreno: moderati o localmente forti attorno alla Sardegna; moderata Tramontana in Liguria. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85).

Attenzione al pericolo valanghe. Secondo il bollettino Aineva, nel weekend in corso il rischio sarà 4 (forte) sulle Alpi Marittime, sulle Liguri e sulle Cozie del Cuneese dove a causa delle ultime abbondanti precipitazioni il manto nevoso risulta debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendi, per cui sono possibili sia valanghe spontanee che provocate di medie dimensioni e anche qualche grande valanga. Inoltre partendo dalle Alpi Cozie settentrionali, lungo l'intero arco alpino passando per la Valle D'Aosta, fino al Trentino e l'Alto Adige il pericolo risulta invece essere 3 (Marcato) in quanto è possibile provocare distacchi di valanghe a lastroni di neve ventata anche con debole sovraccarico e cioè al passaggio di un singolo sciatore, questo a causa delle recenti precipitazioni accompagnate da forti venti che hanno favorito la formazione di nuovi accumuli facilmente staccabili. (Segue)