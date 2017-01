Immigrati, Decaro: i Cie sono ghetti da presidiare

Roma, 11 gen. (askanews) - "Per noi sindaci i Cie, se sono gli stessi che abbiamo visto nel passato, non hanno senso, non hanno dato risposte positive. Sono dei ghetti dove c'era la badante che non aveva ottenuto il permesso di soggiorno assieme a persone che sono state in carcere". E' quasi una bocciatura quella del presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che in un'intervista ad "Avvenire" spiega che "creare una sorta di carcere amministrativo è inopportuno - spiega il sindaco di Bari -, a meno che il governo spieghi che è una cosa diversa".

"Non abbiamo avuto ancora un incontro - ricorda Decaro - E poi c'è un altro problema. Se si apre un Cie è chiaro che va sorvegliato da forze dell'ordine. Ma così ci sarebbe una riduzione del servizio che svolgono nelle città. Invece, con l'accordo firmato col governo, date la vostra disponibilità all'accoglienza dei richiedenti asilo. Ci abbiamo messo la faccia. Oggi il governo coi Cas, i Centri di accoglienza straordinaria, non distribuisce in maniera equa il flusso migratorio su tutto il territorio nazionale. Vengono rispettate le quote regionali ma all'interno della regione può capitare quello che è accaduto a Cona e Bagnoli, comunità di 3mila abitanti che si sono trovate 1.400 persone e altre mille in due caserme. E' un problema per i migranti, in tanti chiusi all'interno di una struttura non dignitosa, ma lo anche per la comunità che accoglie, con un impatto che qualche volta può portare a fenomeni di intolleranza".