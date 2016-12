Per Pa, editoria, economia, ricerca, Comuni, giustizia, ambiente

Roma, 29 dic. (askanews) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, oggi ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (il cosiddetto Milleproroghe).

Ecco alcune delle principali proroghe, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.

1. pubbliche amministrazioni:

- viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l'impiego;

