Roma, 16 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee regionali, oggi a Roma, al termine del convegno "Saharawi: quali prospettive?" tenutosi nell'Auletta dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, ha firmato il documento di solidarietà alla causa del popolo Saharawi indirizzato al Governo italiano.

A sottoscriverlo innanzitutto Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea della Regione Emilia Romagna, che da molti anni si adopera concretamente a sostegno di questo popolo in collaborazione con i Comuni e le Associazioni emiliano-romagnole di soliedarietà e con il Consiglio del Fronte Polisario, e il sen. Stefano Vaccari, dell'Intergruppo di solidarietà con il popolo Saharawi del Parlamento italiano, i quali - insieme - hanno promosso l'evento coinvolgendo la Conferenza dei Parlamenti regionali nell'organizzazione dell'importante iniziativa. Si tratta però di un documento aperto alle adesioni; già oggi lo hanno firmato anche i presidenti dei Consigli regionali di Campania, Veneto, Lombardia e Toscana, e nei prossimi giorni altre realtà vi aderiranno.

Esso contiene la richiesta al Governo italiano, che siederà quest'anno nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di adoperarsi affinchè le Nazioni del mondo favoriscano il raggiungimento di una "soluzione giusta" per questo popolo in lotta oramai da quarant'anni per la propria libertà e indipendenza; una soluzione duratura che metta fine al conflitto del Sahara Occidentale, che garantisca pace e sicurezza nel Maghreb e nella regione del Sahel.

Un obiettivo da raggiungere creando condizioni diplomatiche più favorevoli alla ripresa dei negoziati diretti tra le parti affinchè giungano ad accordarsi sull'effettuazione del referendum per l'autodeterminazione del popolo Saharawi mentre, in parallelo, è importante che la Comunità internazionale rinegozi la missione Minurso, con una estensione dei compiti al monitoriaggio dei diritti umani, assicurando anche i necessari aiuti umanitari. Altri punti del documento chiedono di agire in ambito internazionale affinchè il Governo del Marocco liberi i prigionieri politici Saharawi e perchè si ponga fine allo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara Occidentale, che ignora interessi e desideri di questo popolo violando il diritto internazionale.(Segue)