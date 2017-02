Milano, 28 feb. (askanews) - Accordo tra Generali Italia, Fca e Cnh Industrial nell'health management. Nell'ambito dell'offerta dei servizi di gestione sinistri malattia per Fasif (Fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale), la compagnia si è aggiudicata la gestione assicurativa del piano sanitario per i dipendenti (operai, impiegati e quadri) dei due gruppi.

L'accordo avrà durata pluriennale e si estenderà ad una vasta platea di oltre 150mila persone: la copertura assicurativa completa avrà infatti come destinatari i 90mila dipendenti non dirigenti e il loro nucleo familiare. Generali Italia ha ottenuto, inoltre, il mandato per la gestione del piano sanitario integrativo del Fisdaf per i dirigenti in servizio ed in quiescenza delle aziende dei gruppi Fca e Cnh Industrial e altre società aderenti.

Il servizio di Health Management di Generali conta 5 strutture distribuite sul territorio nazionale, 4 poli liquidativi specializzati nel ramo salute (Milano, Roma, Chieti e Torino) e 1 centrale operativa (Milano) per la gestione degli incarichi alle strutture convenzionate. Nel dettaglio, il network di strutture convenzionate è composto da circa mille centri, tra centri diagnostici e case di cura, con la possibilità inoltre di usufruire di una rete specializzata nelle cure odontoiatriche con oltre 7.000 studi odontoiatrici e un Contact Center con 300 operatori specializzati.