Roma, 19 gen. (askanews) - Continua e si rafforza il concorso delle Forze Armate alla macchina dei soccorsi, coordinata dalla Protezione Civile, per cercare di allievare i disagi causati dal nuovo sciame sismico e dalla concomitante eccezionale ondata di maltempo che ha investito l'Italia centrale.

Ai circa 1.800 militari delle tre Forze Armate e dei Carabinieri che già stavano operando in quelle aree, si sono aggiunti, nella giornata di ieri, assetti per liberare i centri abitati e le principali arterie di comunicazione dalla morsa del gelo. Recependo le indicazioni del Governo e del Ministro della Difesa e a seguito di contatti diretti tra il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, e il responsabile della Protezione Civile, Ingegnere Fabrizio Curcio, le Forze Armate stanno rendendo disponibili ulteriori contingenti di personale e mezzi. Si tratta di un impegno rilevante, che porterà il contributo complessivo della Difesa a circa 3.000 militari, oltre 950 tra mezzi ruotati e mezzi speciali del genio, nonché 16 elicotteri.

"In queste ore il personale delle Forze Armate sta operando in condizioni di estrema difficoltà, senza sosta" - ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Graziano - "e numerosi sono i casi di situazioni critiche per la popolazione, in cui l'intervento dei nostri militari è stato risolutore e provvidenziale".(Segue)