Gelo e neve al Centro-Sud, ancora disagi su strade e ferrovie

Roma, 9 gen. (askanews) - Ancora disagi per il forte freddo che ha colpito negli ultimi giorni le regioni del Centro-Sud. Il centro Viabilità Italia del Ministero dell'Interno è riunito per monitorare le condizioni della circolazione stradale e ferroviaria lungo le principali vie di comunicazione del Paese, in special modo nelle aree geografiche interessate dalle intense precipitazioni nevose di questi ultimi giorni: "Si consiglia di mettersi in viaggio in quelle zone solo se strettamente necessario e di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici in caso di necessità", spiega Viabilità Italia.

Al momento le maggiori difficoltà si registrano in Molise ed in Puglia, lungo le strade statali e provinciali che ricadono nella competenza territoriale delle province di Bari e Taranto.

PREVISIONI METEO - Ieri la Protezione Civile ha emesso avviso meteo che prevede il persistere di venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulle stesse Regioni e sull'Abruzzo sono previste ancora nevicate, con apporti al suolo da deboli a moderati, e la persistenza di temperature molto basse che potranno determinare diffuse gelate.

