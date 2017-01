Firenze , 20 gen. (askanews) - "Chi sale sul Frecciarossa si sente più figo di chi va in automobile. Sul Regionale non ci siamo riusciti finora ma sono sicuro che con treni come il nuovo Rock riusciremo a fare questo salto". E' la sfida lanciata da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Fs, a Pistoia, negli stabilimenti Hitachi alla presentazione del nuovo treno regionale Rock.

"Nonostante che negli ultimi anni i treni regionali siano sicuramente migliorati, non siamo mai riusciti nel regionale a fare il salto di qualità che c'è sulla lunga percorrenza". Il nuovo treno, ha assicurato Mazzoncini, ci riuscirà "grazie alle sue performance tecniche ma anche alla bellezza della linea, al comfrot degli interni, a quel mood che è fondamentale per fare in modo che il passeggero si senta più figo di chi va in automobile".