Venezia, 28 dic. (askanews) - "Con la sua vita e le sue sfide Bebe Vio ha indicato la strada giusta a tutti noi. Condivido in tutto e per tutto la scelta di Famiglia Cristiana e aggiungo che questa ragazza incarna un messaggio planetario e non a caso, non solo le sue imprese sportive, ma anche il suo sorriso e la sua contagiosa voglia di vivere hanno fatto il giro del mondo". Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime la sua "totale condivisione" con la scelta del settimanale cattolico di indicare la campionessa paralimpica di scherma come "italiano dell'anno 2016". "Per noi veneti - prosegue Zaia - è un motivo di orgoglio in più. Bebe è figlia della nostra terra e, in giro per il mondo, ha espresso il meglio di un popolo: valori come la famiglia, la solidarietà, la forza d'animo, il coraggio, la voglia di farcela a prescindere da tutte le avversità, la serenità con cui sa vivere la sua meritata notorietà, la maturità con la quale guarda al futuro mettendo in evidenza il fatto che inizierà a lavorare e andrà a vivere da sola". "La sua stoccata più bella - conclude Zaia - Bebe Vio l'ha data alle avversità della vita, che ha trasformato in opportunità e motivo di gioia".