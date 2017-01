Venezia, 28 gen. (askanews) - Si è tenuta oggi, presso la Corte d'Appello di Venezia, la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario. Dopo la conferma, ancora una volta, di una cronica carenza di personale, è emersa quest'anno una nuova problematica che relativa alle vicissitudini della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che rende ancora più pesante il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Antonio Cappelleri, procuratore capo di Vicenza, nella relazione consegnata alla Procura Generale, ha sostento che saranno verosimilmente adottate misure cautelari reali, come il possibile sequestro di beni, nell'ambito dell'inchiesta sull'istituto di credito berico. Una problematica altrettanto gravosa per l'amministrazione della giustizia nel distretto Veneto, è quello dei rifugiati. Più di 2700 le richieste d'asilo e di protezione internazionale solo fra luglio 2015 e giugno 2016. Mancano risorse per reggere un impatto simile, afferma Mario Bazzo, presidente della Corte d'Appello di Venezia. Per quanto riguarda la situazione delle carceri venete, si contano 2136 detenuti, oltre la metà stranieri, quasi 300 in più della capienza. I suicidi sono stati 3 e 37 i tentativi.