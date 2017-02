Valanga su sciatori a Sella Nevea. Panontin ringrazia soccorritori

Roma, 4 feb. (askanews) - "L'evento calamitoso di oggi a Sella Nevea, con il distacco di una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti a distanza dagli impianti provocando due feriti, ha visto l'efficace intervento dei soccorritori e la prontissima mobilitazione della Protezione civile regionale".

Lo ha affermato l'assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Panontin commentando l'accaduto di oggi nella zona del Monte Canin. L'assessore ha anche riferito che la presidente della Regione Debora Serracchiani "ha costantemente seguito gli sviluppi dell'incidente".

"A fronte di un pericolo valanghe segnalato dal Bollettino della Protezione civile e dal Corpo forestale regionale, la fatalità ha voluto che venisse investita un'area sulla quale accade che si avventurino degli scialpinisti. Questo episodio è anche un monito che vale per tutti sulla prudenza che è necessaria a fronte di pericoli allertati", ha osservato Panontin.

"Diciamo adesso grazie a tutti i soccorritori e soprattutto siamo vicini ai feriti, in particolare alla persona che è stata ricoverata in gravi condizioni mediante l'operazione di elicosoccorso". Proprio questo evento, ha rilevato l'assessore, "ha dimostrato una volta di più quanto sia preziosa la disponibilità dell'elicottero della Protezione civile, vera risorsa in più del nostro sistema di reazione alle calamità".