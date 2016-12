Disinformazione in rete per nascondere tracollo a Roma e non solo

Trieste, 28 dic. (askanews) - "Dal quartier generale del M5S stanno lanciando le bufale della disperazione". Lo afferma la vicesegretaria del Pd Debora Serracchiani, a proposito dell'accusa dei grillini che prefigurano un "colpo di coda renziano" per salvare i vitalizi dei parlamentari che non avrebbero maturato sufficienti giorni di legislatura per averne diritto.

Per Serracchiani "ormai con Grillo e Casaleggio non siamo più davanti alla distorsione della realtà ma alla creazione di un mondo virtuale in cui loro sarebbero i detentori della Verità. Hanno imparato alla perfezione la tecnica del 'calunniate, calunniate, qualcosa resterà' e l'hanno infilata nella rete. Il luogo di quella che doveva essere la loro trasparenza è diventata la fucina della disinformazione, utile a distrarre dal tracollo d'immagine e di legalità che subiscono a Roma e non solo".

"E' falso che il Pd ha voluto assegnare vitalizi, ma è ben vero che su questa fandonia - ha concluso Serracchiani - i M5S hanno tentato il gioco di mano".