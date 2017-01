Pordenone, 20 gen. (askanews) - Tre fasce di reddito ed un Isee massimo di 33 mila euro. Sono questi i criteri con i quali verranno attribuiti i circa 2,5 milioni di euro destinati agli assegni di studio che la Regione Friuli Venezia Giulia sosterrà per far fronte ai costi di trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo. Lo ha stabilito la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, approvando la relativa delibera proposta dell'assessore all'Istruzione, Loredana Panariti. "La conferma dei parametri - ha spiegato Panariti - ed in particolare il tetto massimo di Isee pari a 33 mila euro, dovrebbe consentire di mantenere invariata la platea dei potenziali beneficiari rispetto allo scorso anno". "Dal momento che i costi per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri incidono in maniera significativa sui bilanci familiari - ha aggiunto l'assessore - abbiamo inteso venire incontro ai nuclei che si trovano maggiormente in difficoltà". "Va ricordato infine - ha concluso Panariti - che la Regione fornisce i libri di testo in comodato d'uso nel biennio della scuola superiore. Questi due interventi dimostrano l'attenzione molto alta che l'amministrazione ha nei confronti delle famiglie e degli studenti".