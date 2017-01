Roma, 12 gen. (askanews) - Dal 22 al 31 gennaio la pista "Di Prampero" di Tarvisio ospiterà i Campionati mondiali di sci alpino paralimpico.

Alla presentazione della manifestazione sono intervenuti il ministro per lo Sport Luca Lotti, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, Tiziana Nasi, presidente della Fisip (Federazione sport invernali paralimpici), il presidente del Comitato organizzatore di Tarvisio 2017 Paolo Tavian.

"Questo evento è una grande opportunità per il nostro paese - ha detto Lotti - un importante investimento culturale. Quando si fa squadra si vince e questa organizzazione ne è un esempio. In ogni caso auguro il mio in bocca al lupo a tutti gli atleti e in particolare agli azzurri".

"Tarvisio 2017 non è un evento che nasce e muore in pochi giorni ma una manifestazione che ha conseguenze importanti sul territorio e sulla quale abbiamo fatto un grande investimento culturale, economico e di persone, con un particolare lavoro sulle scuole per far conoscere ai ragazzi il tema della disabilità" è il concetto espresso da Debora Serracchiani.(Segue)