Roma, 12 gen. (askanews) - Un totale di 276 atleti rappresentanti di 35 nazioni per un Campionato mondiale che aprirà i battenti il pomeriggio del 22 gennaio con la cerimonia inaugurale nelle vie di Tarvisio per concludersi il 31 gennaio: sono i numeri guida dei World Para Alpine Skiing Championships in programma sulla pista "Di Prampero", presentati oggi nella sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia con la presidente Debora Serracchiani, il ministro per lo Sport Luca Lotti e il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli.

Gli ingredienti della manifestazione, il più importante appuntamento di sci alpino paralimpico prima della Paralimpiade invernale di PyeongChang 2018 in Corea del Sud, sono stati illustrati dal presidente del Comitato organizzatore Paolo Tavian e dallo staff di Sport X All. Le prove sono la discesa libera (25 gennaio), il super G (26 gennaio), lo slalom gigante (30 gennaio), lo slalom (31 gennaio) oltre alla combinata in programma il giorno 28.

Previste quattro partenze costruite ad hoc e tali da consentire lo start sul cancelletto anche agli atleti sitting che utilizzano mono-sci. Tre le categorie che andranno a medaglia: sitting (paraplegici o tetraplegici), standing (amputati) e blind (ciechi).(Segue)