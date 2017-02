Sanità, Serracchiani-Cgil: incontro su case riposo

Udine, 6 feb. (askanews) - Un prossimo incontro tecnico sul processo di riclassificazione delle Case di riposo e l'organizzazione di un appuntamento pubblico per illustrare le opportunità offerte dal progetto di odontoiatria sociale attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per garantire cure dentistiche gratuite a giovani e anziani che rientrano in determinate fasce di reddito. Questo un primo esito sul piano pratico dell'incontro che si è tenuto oggi a Udine fra la presidente della Regione Debora Serracchiani e l'assessore regionale Maria Sandra Telesca con una rappresentanza della Cgil guidata dal segretario regionale Villiam Pezzetta. Lo stesso Pezzetta, ricordando la condivisione del sindacato alla riforma sanitaria regionale, ha messo in evidenza la necessità di creare momenti di dialogo e di confronto con il territorio per illustrare quelli che sono i cambiamenti in atto e i vantaggi, attuali e futuri, per i cittadini. La presidente da parte sua, raccogliendo l'invito, ha premesso che l'attuazione della riforma coinvolge un intero sistema nella sua complessità e che pur in presenza di alcune criticità molte cose sono state avviate: l'apertura dei Centri di assistenza primaria (Cap), il Piano per l'emergenza "che per la Carnia ha significato tre ambulanze in più in dotazione", l'accordo con i medici di famiglia, l'assunzione a tempo indeterminato di 700 infermieri e fra pochi mesi un nuovo bando di concorso per ulteriori nuovi assunti.