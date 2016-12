Trieste, 23 dic. (askanews) - Più sanità nel territorio, con l'apertura di numerosi centri per l'assistenza primaria (Cap), l'avvio dell'attività delle medicine di gruppo e quella delle aggregazioni funzionali territoriali (Aft). Ma anche investimenti nelle strutture ospedaliere nonché assunzioni e stabilizzazioni in campo sanitario. Come illustrato dall'assessore alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia Maria Sandra Telesca, nel corso della conferenza stampa di fine anno, "nel 2016 si incominciano a vedere i frutti sia organizzativi che materiali della riforma sanitaria. Un cambiamento - ha aggiunto l'assessore regionale - che parte dalle persone e che ha visto quest'anno l'assunzione e la stabilizzazione per 40 medici, 174 infermieri e 56 operatori socio-sanitari". Per Telesca altro elemento di soddisfazione è quello legato al piano nazionale esiti, lo studio con il quale si misurano tutte le strutture sanitarie del nostro Paese. "Questa analisi - ha spiegato l'assessore alla Salute - pone il Friuli Venezia Giulia al quarto posto in Italia per la qualità dei servizi offerti. Ciò vuol dire che l'organizzazione è buona su tutto il territorio regionale e che la rete che stiamo costruendo con la nostra riforma sanitaria sta funzionando, garantendo qualità".