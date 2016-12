Trieste, 29 dic. (askanews) - "Mi auguro che su tutti i temi che riguardano la sanità nell'area Monfalconese la Regione possa avere con l'amministrazione comunale un confronto sereno e costruttivo, nell'interesse della comunità oltre che di tutti i diversi portatori di interesse. Da parte nostra non c'è mai stata alcuna intenzione di depauperare l'ospedale San Polo nè di ridurre i finanziamenti". Questi l'auspicio e le rassicurazioni che l'assessore alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, rivolge al sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint, dopo il voto contrario in sede Cal alle Linee di gestione della sanità per l'anno 2017, nonché al Piano attuativo locale (PAL) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana - Isontina". Per quanto riguarda i posti letto ospedalieri, Telesca spiega che "il numero previsto per Monfalcone in rapporto alla popolazione è lo stesso che è stato deciso in tutte quelle regioni, come la Lombardia ed il vicino Veneto, che stanno perseguendo con particolare impegno l'obiettivo di allinearli alla reale domanda e quindi alle effettive esigenze della popolazione".