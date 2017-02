Udine, 28 feb. (askanews) - Sarà attivato entro l'estate in Friuli Venezia Giulia un tavolo regionale di lavoro per la presa in carico di tutte le problematiche sull'autismo. La decisione è stata assunta oggi a Udine nel corso di un incontro che l'assessore alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, ha avuto con la Consulta regionale delle Associazioni di persone disabili e i rappresentanti di associazioni e genitori di persone con autismo. Partendo dal documento tecnico, già illustrato nella competente commissione del Consiglio regionale, che offre una fotografia della situazione e delle criticità da risolvere, nel corso dell'incontro, organizzato dalla stessa Consulta, si è evidenziato come tutte le parti in causa parlino una lingua comune, per tracciare un percorso partecipato, nell'interesse di chi vive quotidianamente il problema dell'autismo.