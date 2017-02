Roma, 15 feb. (askanews) - "Il Friuli Venezia Giulia ha le carte in regola, ha aggiornato nei tempi previsti i propri piani di gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, ed ha già trasmesso alla Commissione europea, tramite il ministero dell'Ambiente, tutta la documentazione": lo ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, negando dunque che anche il Friuli Venezia Giulia, assieme ad altre Regioni italiane, possa essere ancora nel mirino della Ue per non aver adeguato i piani di gestione dei rifiuti, come prescritto da norme comunitarie.

La Commissione europea prevede infatti che i Piani di gestione dei rifiuti vadano aggiornati ogni sei anni. Nel gennaio del 2015 ha avviato un'indagine per verificare le corretta attuazione della "direttiva quadro rifiuti". (Segue)