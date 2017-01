Pordenone, 14 gen. (askanews) - "Riscoprire la comunità come luogo in cui realizziamo responsabilmente la nostra libertà è un obiettivo ambizioso: per esso molti hanno dato la vita, oltre 70 anni fa, e oggi possiamo mantenerlo vivo anche attraverso la pratica di una insegnamento antico ma mai decaduto: il rispetto del prossimo". È questo uno dei pensieri espressi dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, nel corso del suo intervento a Pordenone in occasione della celebrazione per il 72° anniversario dell'eccidio, per mano dei fascisti, di nove partigiani garibaldini, fucilati il 14 gennaio del 1945. Alla manifestazione, organizzata dall'Anpi di Pordenone presieduta da Giuseppe Mariuz, hanno partecipato anche il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, la consigliera regionale Renata Bagatin, i rappresentanti delle amministrazioni di Pordenone, Azzano Decimo, Prata, San Martino al Tagliamento e Zoppola, Comuni di origine dei partigiani fucilati. Erano presenti inoltre ex partigiani, reduci dai campi di sterminio nazisti, studenti delle scuole del capoluogo, esponenti di Apo, Aned e antifascisti pordenonesi. La celebrazione si è aperta con la deposizione di una corona d'alloro al monumento che commemora il comandante partigiano Franco Martelli "Ferrini", medaglia d'oro al valor militare, fucilato sul posto dai nazifascisti il 27 novembre 1944, nonché i nove partigiani uccisi 48 giorni dopo dai fascisti della brigata nera.