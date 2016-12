Trieste, 23 dic. (askanews) - "Voglio esprimere convintamente un ringraziamento al personale della Regione, perchè ciò che abbiamo fatto in questi tre anni è il frutto di un lavoro corale realizzato anche grazie a tutti i dipendenti che ci stanno supportando con il loro impegno". Lo ha affermato la presidente della Regione Debora Serracchiani, concludendo la conferenza stampa di presentazione dei risultati di fine anno e delle prospettive per il 2017, rimarcando come uno dei successi sia stato quello di essere riusciti "a trasformare la missione di uno in una missione collettiva". "Questa credo sia la forza del Friuli Venezia Giulia, ed è un merito che ci viene oggettivamente riconosciuto nei luoghi nei quali ci presentiamo e che credo sia il miglior biglietto da visita per una regione che ha l'ambizione, anche per il 2017, di fare ancora meglio di quello che ha già fatto negli anni precedenti". Serracchiani ha ringraziato in particolare tutta la squadra di persone che collabora a suo stretto contatto, "proprio quelle che, oggettivamente, credo mi 'sopportino' ogni giorno", ha aggiunto sorridendo.

"So che chiedo molto, sempre di più", ha ammesso Serracchiani, rivelando anche che "sebbene la determinazione non mi manchi, voglio fare sapere a tutti che sono circondata da persone che spesso lanciano la palla ancora più lontana di me: questo è il più grande stimolo che si possa ricevere".