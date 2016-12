Trieste, 23 dic. (askanews) - "Alle polemiche sulla mia presenza a Roma, rispondo con i fatti: in tre anni di presidenza della Regione ho portato a casa 2 miliardi e 200 milioni. Risorse indispensabili per affrontare una crisi tremenda". Lo ha sottolineato Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, incontrando i giornalisti, a Trieste, per il bilancio di fine anno. Nei mesi scorsi esponenti dell'opposizione avevano recriminato sulle assenze della governatrice per i suoi frequenti impegni politici nella Capitale. Oltre ai fondi recuperati è stato possibile mettere in sicurezza, insieme al Governo, - ha ricordato Serracchiani - tutta una serie di comparti. La presidente ha dato rilievo, in particolare, al patto sottoscritto con il Ministro dell'Economia Padoan, "senza il quale difficilmente - ha rilevato - avremmo chiuso i due ultimi bilanci". Serracchiani ha pure evidenziato che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana che ha, a suo carico, l'intera spesa sanitaria.