Trieste, 23 dic. (askanews) - "Alle porte del 2017 rispondo, alla domanda sul mio futuro, rispondo come ho fatto nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014, nel 2015 e nel 2016: sono stata inserita nell'elenco del toto-ministri del governo Monti, del governo Letta, del governo Renzi e del governo Gentiloni, ma continuo a fare la presidente del Friuli Venezia Giulia". Lo ha dichiarato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, durante l'incontro di fine anno con i giornalisti, a Trieste. "Si tratta di un ruolo che continuo a svolgere con grande orgoglio - ha aggiunto Serracchiani - e spero anche con un grande impegno visibile. Continuo a lavorare per questa regione perché credo che abbia delle potenzialità inespresse importanti e che questa giunta possa ancora lavorare tanto. Dopodiché, stiamo attraversando tempi sconosciuti e li affronteremo giorno per giorno con la stessa determinazione, con lo stesso coraggio e con la stessa incoscienza - ha concluso - con cui abbiamo amministrato questa Regione dal 22 aprile 2013".