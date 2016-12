Trieste, 22 dic. (askanews) - "Io sto facendo il presidente del Consiglio regionale ed è un'esperienza positiva e importante. Oggi, in questa Regione, c'è una presidente e non vedo perché la presidente non possa avere la prospettiva di essere ancora lei a presentarsi agli elettori". Così Franco Iacop, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, rispondendo alla domanda dei giornalisti se si candiderà anche lui alla presidenza della Regione, alle elezioni per il governo del Friuli Venezia Giulia del 2018. Nei giorni scorsi, infatti, è sceso in campo il vicepresidente Sergio Bolzonello, nell'eventualità che l'attuale governatrice, Debora Serracchiani, decida di non candidarsi. Secondo Iacop, prima di una candidatura diversa da quella della Serracchiani, bisogna definire le alleanze, il progetto politico e solo in seguito la persona che lo guiderà. "Per quanto mi riguarda oggi mi sento impegnato a fare il presidente del Consiglio regionale", ha ribadito Iacop.