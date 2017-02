Regione Fvg: borsa di studio permanente in memoria di Regeni

Trieste, 3 feb. (askanews) - La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di rendere permanente nel tempo - e quindi non solo per il prossimo biennio - una borsa di studio in memoria di Giulio Regeni. Lo ha ricordato l'assessore regionale all'Istruzione Loredana Panariti partecipando oggi ad un incontro a Roma. A dodici mesi esatti dal ritrovamento del cadavere del giovane studente friulano, alla Camera dei Deputati è stata lanciata una sottoscrizione per creare una borsa di studio a lui intitolata. Il destinatario sarà un adolescente egiziano, che potrà venire in Italia, a Duino (Ts), per due anni e frequentare lo stesso tipo di scuola secondaria in cui Regeni aveva studiato prima di proseguire il suo percorso formativo a Londra e Cambridge. "All'inizio dell'estate - ha detto Panariti - incontrai la segretaria del Collegio del mondo unito di Duino, la quale mi parlò di questo progetto ideato dai compagni di studio di Giulio. Allora la Regione decise, in modo convinto, di accompagnare questo percorso, finanziando inizialmente la borsa di studio nella fase di avvio. Poi, nella legge di stabilità 2017, è stata inserita una specifica posta per rendere permanete questa iniziativa nel tempo, accostando la borsa di studio in memoria dello studente di Fiumicello alle altre che già sosteniamo da tempo. La scelta di operare in questo senso - ha aggiunto - ci è sembrato il giusto tributo della Regione alla memoria di uno studente che aveva il desiderio di aprirsi al mondo e che ha pagato la sua generosità e il suo lavoro di ricerca a caro prezzo".