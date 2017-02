Trieste, 24 feb. (askanews) - La difficile situazione economico-finanziaria in Grecia è al centro della puntata di EstOvest, la rubrica televisiva della Tgr dedicata all'Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica alle 11.05 su Raitre. Ad Atene un gruppo di insegnanti offre gratuitamente il proprio sostegno agli studenti che non possono permettersi di pagare lezioni extra e ripetizioni. Nella clinica pediatrica di Lubiana, la cannabis terapeutica viene somministrata ai bambini affetti da diverse forme di epilessia ottenendo risultati soddisfacenti. Segue un reportage sulla Turchia di Erdogan, con un'analisi politica e sociale di Marta Ottaviani, autrice del libro "Il Reis". Quindi una scheda sui festeggiamenti del Carnevale in alcuni paesi dell'Europa dell'Est. In Romania, l'imprenditoria italiana conquista nuovi spazi in un mercato in forte espansione. "La città interiore", il nuovo romanzo di Mauro Covacich, sta conquistando le classifiche dei libri più venduti. Tutto questo a EstOvest, domenica alle 11 e 5 minuti su Raitre.