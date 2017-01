Roma, 10 gen. (askanews) - Per l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, la qualità dell'aria nella zona di Trieste nel 2016 rientra negli standard previsti dalla normativa, nonostante un rilevante carico emissivo legato principalmente al settore dei trasporti (via nave e su gomma), al riscaldamento domestico e alle attività produttive. La qualità dell'aria nel capoluogo della regione non presenta dunque criticità confrontabili con quelle delle principali aree urbane del Paese ed in particolare con quelle della pianura Padana.

I confronti tra le aree urbane possono essere effettuati solamente rapportando i dati ufficiali diffusi dal Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (le Arpa/Appa e ISPRA) relativi a stazioni con caratteristiche tra loro omogenee (ad esempio, stazioni di fondo urbano o di tipo traffico). Per il confronto a livello nazionale, ad oggi sono disponibili i dati del 2015, mentre quelli del 2016 lo saranno solo dopo la conclusione delle procedure di validazione delle misure.

Nel Rapporto Ispra sulla qualità dell'aria nelle aree urbane nel 2015 risulta, ad esempio, che buona parte delle stazioni di fondo urbano presenti nella pianura padano-veneta presentano dei livelli di polveri sottili (PM10) significativamente più elevati rispetto al Friuli Venezia Giulia. Il numero di giorni con superamento della soglia di 50 microgrammi/m3 per le polveri sottili è spesso maggiore di 70 (Torino 84-86, Milano 71-100, Vicenza 106, Padova 88, Venezia 69-78), contro un valore di 58 a Pordenone (è il capoluogo che evidenzia il maggior inquinamento atmosferico, principalmente a causa della sua posizione geografica), 26-28 a Udine, 23 a Gorizia e 18-27 a Trieste.

