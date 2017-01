Province Fvg, Panontin: nessun aumento della spesa pubblica

Roma, 11 gen. (askanews) - In Friuli Venezia Giulia "l'aumento della spesa pubblica non ci sarà per il semplice fatto che il numero di persone che si è trasferito dalle Province è rimasto comunque all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale. Comparto che ha già avuto una drastica riduzione dei contingenti in questi ultimi anni per effetto del blocco delle assunzioni e per il quale è prevista un'ulteriore riduzione nel prossimo biennio". Lo scrive l'assessore regionale alle Autonomie locali del Fvg, Paolo Panontin, in una nota diffusa per replicare sull'argomento ad alcune dichiarazioni del presidente della Provincia di Udine.

Panontin ricorda che dal 1° gennaio 2013 al 31/12/2016 le riduzioni di personale - escluso il personale dirigenziale - nell'ambito del comparto sono state di 263 unità nelle Province; di 534 nei Comuni e di 276 in Regione; nel prossimo biennio 2017/2018 sono preventivati complessivamente, sempre ad esclusione del personale dirigenziale, 23 pensionamenti nelle Province, 487 nei Comuni e 222 in Regione.

Tutto il personale di staff che serviva al mero funzionamento delle macchine amministrative provinciali sarà utilizzato dal territorio e dalla Regione per rimpiazzare i prossimi pensionamenti.

(Segue)